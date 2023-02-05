Родственники рассказали шокирующие подробности изнасилования женщины в Гадере

«Мальчик все видел, он сказал, что спасал маму», — поделилась жуткими обстоятельствами трагедии родственница пострадавшей.

Родственница жертвы изнасилования рассказала, что ее 4-летний сын дрался с нападавшим бедуином и бил его игрушечным мечом.

Об этом сообщает inn.

В семье тяжело переживают трагедию. Родственники рассказали о попытке четырехлетнего мальчика остановить насильника. «Мальчик дрался с ним и бил игрушечным мечом. Он все видел, он сказал, что спасал маму», — добавила она.

Женщина рассказала, что «ее душу убили, души детей убили». По ее словам, семья знала, что произошло, но только позже пострадавшая рассказала им, что ее изнасиловали. «Мы не понимали, что она написала, мы не думали, что нас коснется такое».

«У него уже было все: деньги, драгоценности, но он сказал, что пришел не за этим. Я попала в больницу», — рассказывала жертва. «В основном я слышала плач, — поделилась она, — мой сын рассказал, какой он герой, он спас маму. Ничего не видела, кроме того, что у него связаны руки».

По словам родственницы, женщина попросила грабителя забрать все, «только не обижать детей». Семья заявила: «Мы хотим ответов, мы не понимаем, почему он это сделал. Но мы не будем молчать».

Стало известно, что в бедуинском обществе также осуждают подозреваемого в изнасиловании. Главы властей на юге выразили свое отношение и шок к действиям 22-летнего жителя бедуинской диаспоры, арестованного по подозрению в изнасиловании в Гадере.

Ранее Курсор писал об изнасиловании на глазах у ребенка: жители Гадеры шокированы и собираются на протесты.

Наш сайт сообщал, что Нетаниягу и Бен-Гвир прокомментировали шокирующее изнасилование матери на глазах у детей.