Российский ректор уехал в Израиль в отпуск, но не вернулся

Педагогу вменяли мошенничество на сумму более 21 млн рублей.

Российский ректор РАНХиГС Владимир Мау не вернулся из отпуска в Израиле.

Об этом сообщает SVTV News.

Летом прошлого года на Владимира Мау завели уголовное дело. Ему вменяли мошенничество на сумму более 21 млн рублей.

После прекращения дела Мау улетел в «ежегодный плановый отпуск» в Израиль еще в ноябре прошлого года, по пока так и не вернулся в *россию.

«Курсор» сообщал, что в МИД Израиля заявили, что рф искажает историю, сравнивая положение россиян с евреями в прошлом веке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.