Россия ответила на заявление Лапида, который осудил массированные удары по украинским городам

Российское посольство в Израиле назвало обстрелы жилых домов украинских городов ударом по военным пунктам и осудило израильские комментарии.

Стало известно, как россия гневно отреагировала на осуждение, высказанное премьер-министром Яиром Лапидом после массированного ракетного удара по Украине во время праздника Суккот.

Претензии прозвучали в ответ на слова Лапида: «Я решительно осуждаю атаку россии на мирное население в Киеве и других городах Украины. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу».

Минобороны рф заявило: «Мы услышали слова «решительного осуждения» со стороны израильских официальных лиц за «атаки россии на мирное население» украинских городов. Российские силы нанесли точечный удар по украинским военным пунктам управления, связи и энергетическим объектам», — говорится в сообщении, опубликованном посольством россии в Израиле.

«Стоит отметить, что, к сожалению, Израиль предпочел хранить молчание в течение восьми лет непрерывных украинских терактов против гражданских лиц в Донбассе, закрывал глава на смертоносные атаки украинцев на беженцев в Харьковской области, ужасные убийства гражданских лиц неонацистами «Азова» в Купянске и других украинских городах, убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, террористическую атаку на Крымском мосту и многие другие чудовищные преступления режима в Киеве», — отмечается в заявлении.

При этом в Украине продемонстрировали фотографии попаданий российских ракет не только по жилым домам, но и по детским садам, школам и больницам Киева, Харькова, Львова, Запорожья, Винницы, Кривого Рога, Одессы.

Одна из российских ракет, которая была запущена по Киеву, взорвалась в 100 метрах от сукки рядом с одной из городских синагог. В этот момент в сукке находились люди. К счастью, никто не пострадал, люди спустились в подвал синагоги и находились там до вечера.

По информации Зеленского по Украине выпущено 83 ракеты, а российские СМИ сообщают о 150 ракетных ударах.

Последние несколько месяцев израильско-российские отношения находятся на дне. В ближайшее время суд в москве перейдет к решающей стадии обсуждения вопроса о прекращении деятельности Еврейского агентства Сохнут на территории россии.

Ранее Курсор писал, что Лапид резко осудил российские атаки по украинским городам.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!