Российский МИД обрушился с критикой на Израиль из-за авиаудара по Сирии

Официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Министерство иностранных дел рф* решительно осудило Израиль за авиаудар по Сирии, который был нанесен ночью 10 июня. Также в ведомстве описали ущерб, который был нанесен аэропорту Дамаска.

Как рассказала официальная представительница российского МИД мария захарова, у аэропорта повреждена взлетно-посадочная полоса. По ее словам, чтобы ее восстановить, потребуется значительное время.

Также захарова заявила, что Израиль якобы нарушил нормы международного права. В россии «решительно» осудили действия еврейского государства, назвав авиаудар «провокационным».

«Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», — заявила захарова.

Напомним, что сирийские СМИ вчера сообщили о нанесении удара по территории рядом с Дамаском. Сирийская оппозиция позже написала, что были уничтожены арсеналы с иранским оружием. ЦАХАЛ такие авиаудары не комментирует.

Ранее редакция Курсора сообщала, что спутниковые снимки показали поврежденный аэропорт Дамаска после атаки, приписываемой Израилю.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!