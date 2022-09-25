Более 90 процентов проживающих в Израиле русскоязычных евреев поддерживают Украину — посол

Более 90% проживающих в Израиле русскоязычных евреев поддерживают Украину, а не российскую федерацию*.
Об этом в эфире Эспресо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, есть русскоязычные евреи, которых больше миллиона (приблизительно 1,2 млн) из 9 млн населения Израиля, выехавшие из Украины или из россии.
«Но на самом деле так называемая российская улица превратилась сейчас, за последние 7 месяцев, в украинскую. И большинство — 90% — таких граждан поддерживают Украину в этой войне. Совершенно точно не имеет значения, откуда они уехали, – из Украины или россии», — сказал Корнийчук.
По его словам, выехавшие из рф российские евреи не поддерживали политику владимира путина.
«Я глубоко убежден, что выезжавшие из рф граждане сами убегали от тоталитарного путинского режима. Поэтому у нас полная гармония, и все общество совместно действует в нашу поддержку», — отметил посол Украины в Израиле.
Как сообщал Курсор, сегодня в Умани хасиды-паломники напали на женщину, которая ехала на своей автомашине, из-за того что им нельзя видеть женщин во время Рош ха-Шана. Инцидент произошел около 14:00 часов дня.
По информации СМИ, хасиды-паломники избили местную женщину, которая находилась в своем автомобиле вместе со своим мужем. По словам пострадавших, хасиды сами на них напали. Они начали резать шины, нанесли телесные повреждения женщине и сами получили в ответ от мужа женщины.
Как сообщал Курсор, по данным госпогранслужбы Украины, по состоянию на 23 сентября в Умань прибыло 20 тысяч паломников.
Украинские власти предпринимают серьезные меры безопасности: попасть на место празднования в Умани можно только после тщательных проверок и досмотра багажа. Несколько раз в день над Черкасской областью слышна воздушная тревога.