Более 90 процентов проживающих в Израиле русскоязычных евреев поддерживают Украину — посол

По словам дипломата, так называемая российская улица в Израиле за 7 месяцев превратилась в украинскую.

Более 90% проживающих в Израиле русскоязычных евреев поддерживают Украину, а не российскую федерацию*.

Об этом в эфире Эспресо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, есть русскоязычные евреи, которых больше миллиона (приблизительно 1,2 млн) из 9 млн населения Израиля, выехавшие из Украины или из россии.

«Но на самом деле так называемая российская улица превратилась сейчас, за последние 7 месяцев, в украинскую. И большинство — 90% — таких граждан поддерживают Украину в этой войне. Совершенно точно не имеет значения, откуда они уехали, – из Украины или россии», — сказал Корнийчук.

По его словам, выехавшие из рф российские евреи не поддерживали политику владимира путина.

«Я глубоко убежден, что выезжавшие из рф граждане сами убегали от тоталитарного путинского режима. Поэтому у нас полная гармония, и все общество совместно действует в нашу поддержку», — отметил посол Украины в Израиле.

Как сообщал Курсор, сегодня в Умани хасиды-паломники напали на женщину, которая ехала на своей автомашине, из-за того что им нельзя видеть женщин во время Рош ха-Шана. Инцидент произошел около 14:00 часов дня.