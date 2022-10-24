Лапид: Израиль станет главным поставщиком газа

Подписание договора о морских границах с Ливаном позволит Израилю выйти на новый уровень в качестве одного из основных производителей газа.

Премьер-министр Яир Лапид оценил изменения, которые принесет Израилю подписание соглашения о морской границе с Ливаном.

Израиль станет крупнейшим поставщиком газа в Европу, уверен Лапид.

Об этом он заявил премьер-министру Голландии Марку Рютте на проходившей между ними в понедельник встрече.

Премьер-министры обсуждали пути расширения сотрудничества между Израилем и Европой в области энергетики в связи с увеличившимися потребностями европейских стран после ухода с рынка россии как основного поставщика газа.

Также на встрече присутствовала министр энергетики Карин Эльхаррар.

Ранее Курсор писал, что данные статистики порадовали: безработица в Израиле снизилась. Все лето показатель безработицы ухудшался, однако в сентябре данные статистики показали ободряющие результаты. Значение безработицы в сентябре составило 3,9%.

Также мы информировали, что в Израиле падают займы на покупку жилья: озвучена причина. Согласно данным Банка Израиля, с августа по сентябрь израильтяне брали на 20% меньше ипотечных кредитов, в результате чего кредитование достигло самого низкого уровня за год.

Напомним, наш сайт сообщал, что тысячи немцев вышли на «энергетические» протесты.

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