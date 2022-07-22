Рождение внука Нетаниягу будут отмечать в Меа Шеарим

У старшей дочери лидера Ликуда Нетаниягу родился сын, и все празднования и торжества будут проходить в Меа Шеарим, где она проживает с семьей.

У бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу родился внук. Это событие решили праздновать в Меа Шеарим.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Внук политика родился у его старшей дочери (от первого брака) по имени Ноа, которая в молодости вернулась к религии. Ноа замужем за бреславским хасидом Даниэлем Ротом. Они действительно живут в Меа Шеарим, и именно там будет обрезание и все прочие торжества у внука Биби.

Интересно, что одна из меашеаримских газет вчера решила пошутить и опубликовала в соцсетях как бы поздравление для Нетаниягу на своих страницах.

На самом деле, в окончательном варианте издания этого нет (по сети гуляет снимок экрана компьютера), хотя многие поверили.

Ранее мы писали, что Нетаниягу озвучил свою версию причины трагедии на горе Мерон. Лидер оппозиции, который был премьер-министром во время трагедии 2021 года, в результате которой погибли 45 человек, сообщил комиссии, что он не участвовал в планировании мероприятия.

«Курсор» писал, что депутатам Кнессета предложили носить золотой медальон с изображением Нетаниягу. Ожерелье с портретом Нетаниягу предложили участникам частного политического собрания, на котором присутствовали и некоторые депутаты Кнессета.