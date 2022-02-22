В Ашдоде двое полицейских случайно нашли византийскую колонну, которой 1500 лет

Двое полицейских в Ашдоде во время обычного патрулирования городских дюн на прошлой неделе обнаружили важный артефакт: впечатляющую мраморную колонну, которой 1500 лет.

Двое полицейских из Ашдода во время обычного патрулирования городских дюн на прошлой неделе нашли впечатляющую 1500-летнюю византийскую мраморную колонну.

По оценкам Управления древностей Израиля (IAA), колонна является частью остатков византийской церкви, которая находилась в этом районе около 1500 лет назад.

Так, Итай Дабуш и Сагив Бен Гиги наткнулись на что-то, выступающее из земли на пляже к северу от крепости Ашдод Ям. Они вызвали Шломита Катана, менеджера городской горячей линии, а также инспекторов IAA.

Two policemen from the city of Ashdod on their routine patrol in the dunes of the city last week uncovered a piece of history: an impressive 1,500-year-old marble pillar!#archaeology | #Ashdodhttps://t.co/Xao7urV6JM — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 22, 2022

Эли Эскозидо, директор Управления древностей, похвалил бдительность полиции и директора муниципальной горячей линии, которые сообщили о находке антикварного предмета.

«Похоже, что колонна была обнаружена после недавних дождей в этом районе. Любое подобное открытие добавляет еще одну часть к пониманию культурной загадки Израиля в древние времена», — сказал Эли Эскозидо, директор IAA.

Как ранее писал Курсор, группа польских археологов обнаружила в Сербии два кургана диаметром в 40 метров. В них были найдены захоронения – небольшие погребальные камеры. В каждом захоронении находились останки умерших людей.

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