С 1 января существенно подорожает топливо — СМИ

Литр 95-го бензина сейчас стоит в Израиле около 6,85 шекелей. С 1 января он может подорожать сразу до 7,2 шекелей – если не будет никаких изменений в последнюю минуту.

Об этом говорится в материале портала The Marker.

Как пишет СМИ, причина заключается в том, что в конце декабря истекает срок действия постановления минфина, снижающего акциз на топливо.

«Продлить его некому до назначения нового министра финансов. В четверг, 29 декабря министерство энергетики должно опубликовать обновленную информацию о ценах на топливо», — пишет издание.

Журналисты напоминают, что в конце ноября минфин заявил, что не получил разрешений на продление «скидки» с акциза. Но в последний момент уходящий министр финансов Авигдор Либерман достиг договоренности по этому вопросу с минюстом и с высокопоставленными чиновниками в минфине. Акциз на топливо был снижен на 30 агор на литр еще на один месяц.

«Сейчас окружение Либермана в очередной раз утверждает, что продлить действие постановления, снижающего акциз, невозможно, и этим должен заняться уже следующий министр финансов. Но, возможно, что-то изменится в последнюю минуту, как это случилось в ноябре. Кроме того, новый приказ может быть выпущен и в середине января, как это было сделано в апреле», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, в ноябре уходящий министр финансов Авигдор Либерман подписал приказ о продлении до 30 ноября действия применяемого в настоящее время снижения акцизного налога и налога на покупку бензина.

После подписания цена на топливо оставались на уровне 6,46 шекелей за литр до конца ноября.

Также Курсор писал о том, что автолюбители имеют много возможностей сэкономить топливо при поездках, не особо ограничивая себя в удовольствии от вождения.