Стало известно, как будут проводиться выплаты потерявшим работы из-за пандемии COVID

Служба национального страхования «Битуах леуми» заплатит сотрудникам, уволенным из-за банкротства предприятий в период эпидемии коронавируса.

За это время было подано примерно 10 тысяч требований от работников о выплате компенсаций по заработной плате, выходному пособию и социальным выплатам. Это те сотрудники, где работодатели объявили себя банкротами и не смогли выплатить свои долги работникам.

В соответствии с договоренностями между Гистадрутом и «Битуах леуми» работникам, потерявшим работу из-за банкротства в период эпидемии коронавируса, будут выплачены денежные средства.

28 ноября прошла встреча представителей Гистадрута и Службы национального страхования, на которой обсуждался первый этап выплат авансов на заработную плату. Эти суммы будут компенсировать на основании отчетов юристов, которые оформили иски.

После этого перейдут ко второму этапу, когда работники получат выплаты выходных пособий в связи с увольнением. Это произойдет примерно через шесть месяцев, после выполнения соответствующих расчетов.

В «Битуах леуми» запланировали на январь конференцию для юристов по этим вопросам делами, чтобы помочь уволенным работникам в связи с банкротством работодателя.

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