В Израиле растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу

Со времени проведения реформы число израильтян, получающих пособие выросло на 71%, до более чем 300 тысяч человек.

Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу. В этом году им будет выплачено 14 миллиардов шекелей.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Число претендующих на денежное пособие увеличилось после реформы по увеличению выплат, к которой «Битуах леуми» приступила еще в 2018 году. С того момента, число израильтян, получающих пособие увеличилось на 71%. Со 179 тысяч человек в ноябре 2018 года, до начала реформы, до 306 тысяч в августе текущего года.

Среди основных причин: увеличение числа пенсионеров, ухудшение состояния многих пожилых людей из-за пандемии COVID-19 и облегчение получений денежного пособия. Сейчас уровень права на получение пособия устанавливается лишь на основании предоставленных документов.

Отмечается, что размер выплат увеличился за это время в два раза: с 7 млрд шекелей в 2018 году до 14 млрд шекелей в 2022 году.

«Курсор» писал ранее, что служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») объявила о досрочной выплате социальных пособий для граждан в этом месяце, в канун праздников.

Еще мы писали, что Центральное статистическое бюро Израиля заявило о том, что в июне 2022 года уровень безработицы снизился на 0,4 процента по сравнению с показателями мая — это очень хороший показатель.