С 31 декабря Ракевет-Исраэль изменит расписание поездов

Новое расписание будет действовать до особого распоряжения.

Израильтян предупредили об изменениях в расписании движения поездов, которые вступают в силу в ближайшую субботу, 31 декабря.

Об этом сообщает железнодорожная компания «Ракевет-Исраэль».

Такое решение было принято из-за продолжающихся работ по электрификации железнодорожных веток, в связи с которыми часы движения некоторых пассажирских составов будут сокращены.

Граждан предупредили, что поезда, курсирующие по линии Ашкелон — Сдерот — Нетивот — Офаким — Беэр-Шева, с воскресенья по четверг будут прекращать движение раньше обычного. Последний состав из Ашкелона (№ 269) будет отправляться в 19:31, последний поезд из Беэр-Шевы (№ 284), — в 19:21.

Также для пассажиров организуют специальные автобусные рейсы между станциями.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на 10 декабря текущего года в районе Лехавима были перерезаны и украдены сотни метров медных кабелей связи от системы сигнализации Израильских железных дорог.

Еще мы писали, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.

Напомним, что Израильские железные дороги запустили электропоезда по новой линии, соединяющей станции Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Кфар-Хабад, Лод и Реховот.