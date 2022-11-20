С декабря запланировано изменение расписания поездов в вечернее время

В связи с проведением работ по электрификации железнодорожных путей в вечернее время не будут курсировать поезда между Хайфой и Тель-Авивом.

На линии Хайфа — Биньямина — Тель-Авив с 4 декабря в вечернее время будет прекращено движение поездов, следующих между Тель-Авивом и Хайфой. Ограничения будут действовать до 18 декабря, когда движение возобновится по стандартному расписанию.

Об этом сообщают Detaly.

Изменение движения связано с проведением работ по электрификации железнодорожных путей.

Каждую ночь, примерно в 21:30 будет останавливаться движение поездов между станциями Нетания и Биньямина.

Последний рейс, который будет связывать Тель-Авивом с Хайфой (номер поезда 8280), будет со станции «Тель-Авив Савидор Мерказ» в 20:30.

Пассажиры этого поезда, которым необходимо продолжить путь на север, пересядут на станции «Хайфа Мерказ ха-шмона» и продолжат движение к месту назначения.

Последний поезд, который будет курсировать между Хайфой и Тель-Авивом (поезд номер 179), отправится со станции «Хайфа Хоф ха-Кармель» в 19:53.

Следующие поезда будут проводить рейсы по разделенному маршруту: между станциями Модиин, Тель-Авив и Нетания (на юг), а также между станциями Нагария и «Хайфа Хоф ха-Кармель» (на север) и не будут курсировать между станциями Нетания и «Хайфа Хоф ха-Кармель».

Поезд № 130 со станции «Тель-Авив Савидор Мерказ» в 20:58, ежедневно;

Поезд № 132 со станции «Тель-Авив Савидор Мерказ» в 21:58, ежедневно;

Поезд № 133 со станции «Хайфа Хоф ха-Кармель» в 21:44, ежедневно;

Поезд № 135 со станции «Хайфа Хоф ха-Кармель» в 22:44, ежедневно.

Пассажирам будет предоставляться бесплатная подвозка на нескольких маршрутах с 21:00 до 23:00 :

Между станциями «Хайфа Хоф ха-Кармель» и «Аэропорт «Бен-Гурион»

Между станциями «Хайфа Хоф ха-Кармель» и «Тель-Авив Савидор Мерказ»

Между станциями Нетания и Атлит (с остановкой на станциях: Хадера Маарав, Кейсария Пардес-Хана, Биньямина)

Между станциями Нетания и «Хайфа Хоф ха-Кармель».

Движение поездов вернется к обычному режиму в воскресенье, 18 декабря.

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