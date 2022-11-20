В аэропорту задержаны нелегалы, переодевшиеся в харедимных евреев

Гражданки Грузии, переодетые в харедимных евреек, были задержаны в аэропорту Бен-Гурион.

Об этом сообщает канал Люди в черном.

Две женщины прибыли в Израиль по туристическим визам, якобы с целью посетить святые места. При этом обе они были полностью одеты, как ультраортодоксальные еврейки. Даже головы были покрыты так, как это принято в Израиле.

Прокололись дамы на дате рейса. Харедимные еврейки не сели бы на самолет, который прилетает в Шаббат. Это и вызвало подозрения у сотрудников аэропорта.



После задержания выяснилось, что обе женщины собирались нелегально остаться в Израиле.

Министерство алии и интеграции отмечает наплыв нелегалов из Грузии в последнее время. Некоторые пытались выдать себя за сотрудников аэропорта. Но переодевание в харедимных евреек оказалось новой идеей.

Вместе с этими женщинами из Израиля будут высланы еще 20 граждан Грузии, задержанных в аэропорту.

Ранее Курсор писал, что названы причины, из-за которых в аэропорту Бен-Гурион снова увеличились очереди. Администрация по-прежнему просит не приезжать раньше чем за три часа до вылета.

Наш сайт также сообщал, что в аэропорту «Бен-Гурион» образовалось озеро. На несколько минут был затоплен круглый зал с фонтаном в зоне Duty-free.