С начала года на севере Израиля изъяли 800 единиц оружия

В полиции Израиля рассказали, что с начала текущего года на севере страны было конфисковано 800 единиц оружия, в частности винтовки и пистолеты.

В Израиле продолжается борьба с преступностью. За 7 месяцев 2022 года сотрудниками полиции в северном округе было изъято 800 единиц оружия.

Об этом сообщает израильская полиция на своей странице в социальной сети Twitter.

«С начала года в округе изъяты 801 единица оружия, в том числе 424 винтовки и пистолета, арестовано более 850 подозреваемых в незаконном ношении огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние три дня на севере страны полиция конфисковала 8 единиц оружия, в том числе две винтовки М-16, автомат Калашникова, три винтовки Карле, два пистолета, патроны и боеприпасы.

«Курсор» писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.