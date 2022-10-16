С начала войны против Украины более 60 тысяч российских евреев решили выехать в Израиль — The Guardian

Примерно каждый восьмой российский этнический еврей уже покинул страну.

За последние семь месяцев как минимум 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Отмечается, что когда россия* вторглась в Украину в феврале, Израиль приготовился к новой волне иммиграции. С тех пор около 13 тысяч украинцев с еврейским происхождением эмигрировали.

«Неожиданно вдвое больше уже прибыло из россии – примерно каждый восьмой российский этнический еврей покинул страну», — пишет издание.

Так, согласно данным Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»), за последние семь месяцев по меньшей мере 26 тысяч россиян с еврейскими корнями прибыли в Израиль, а еще 35 тысяч подали документы на репатриацию.

Российские власти при этом оказывают давление на «Сохнут», помогающий в вопросах репатриации — так минюст рф в июле потребовал ликвидировать представительство организации в россии.

«Процесс репатриации был ускорен для украинцев, которые классифицируются как беженцы, но неожиданный спрос со стороны россии ошеломил Еврейское агентство, квазигосударственный орган, который облегчает иммиграцию», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, согласно программе помощи репатриантам граждане россии, Украины и Беларуси, прилетающие в Израиль с целью репатриации, должны проинформировать службы «Натив» до прохождения паспортного контроля. Тогда представитель «Натива» выполнит быструю проверку документов, чтобы оценить шансы на получение статуса репатрианта.

По программе потенциальные репатрианты могут получить временное жилье в гостиницах, однако в настоящий момент гостиницы такую услугу не предоставляют. Также не идет речи ни о какой дополнительной финансовой помощи, в частности о корзине абсорбции.

Также Курсор информировал о том, что Израиль ожидает массовую волну репатриантов из Украины и рф — Лапид. Власти Израиля прогнозируют, что в ближайшие месяцы в страну прибудут десятки тысяч новых репатриантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!