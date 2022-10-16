Экстренная репатриация в действии: как работает или не работает программа помощи

Согласно программе помощи репатриантам граждане россии*, Украины и Беларуси, прилетающие в Израиль с целью репатриации, должны проинформировать службы «Натив» до прохождения паспортного контроля. Тогда представитель «Натива» выполнит быструю проверку документов, чтобы оценить шансы на получение статуса репатрианта.

По программе потенциальные репатрианты могут получить временное жилье в гостиницах, однако в настоящий момент гостиницы такую услугу не предоставляют. Также не идет речи ни о какой дополнительной финансовой помощи, в частности о корзине абсорбции.

При этом министерство финансов уже перевело министерству алии 90 миллионов шекелей на данную программу, которая задумывалась в целях облегчения репатриации для семей российских, украинских и белорусских евреев, но ни один из пунктов заявленной главами минфина и министерства алии программы не выполняется.

Около десяти пунктов приема желающих сменить статус действуют в стране, но очереди уже пишут на декабрь. Это, возможно, связано с праздниками, и ситуация может улучшиться, однако есть еще возможность подать онлайн-заявку на ускоренную репатриацию.

Ранее Курсор публиковал информацию для репатриантов: новые правила проверки документов.

Также наш сайт делился рекомендациями и полным списком необходимых документов для репатриантов, а также списком центров, где можно экстренно сменить статус.

Редакция уже сообщала, что Израиль ожидает массовую волну репатриантов из Украины и рф — Лапид. Власти Израиля прогнозируют, что в ближайшие месяцы в страну прибудут десятки тысяч новых репатриантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!