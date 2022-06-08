С платформы Spotify до сих пор не удалили 78 процентов антисемитского контента

Несмотря на то, что Spotify сообщили о десятках антисемитских эпизодов подкастов и названий плейлистов, платформа мало что сделала для удаления разжигающего ненависть контента.

Отчет, проведенный организацией, которая борется с различными видами антисемитизма в Интернете, показал, что потоковая платформа Spotify не рассматривает сообщения об антисемитском содержании с ожидаемой серьезностью.

Анализ онлайн-контента за февраль и март, проведенный организацией «Борьба с антисемитизмом в Интернете», выявил мрачную картину антисемитских сообщений на разных языках по всему миру. Контент был обнаружен в плейлистах и ​​подкастах от разных пользователей. После того, как организация сообщила об этом, Spotify удалили только 21,6% контента.

Поскольку Spotify является потоковым сервисом, пользовательские данные минимальны. Организация выявила на сайте два типа антисемитского контента: плейлисты с антисемитскими названиями, хотя сами песни не носили антисемитского характера, и антисемитские плейлисты — списки с антисемитскими названиями и музыкой, призывающей к насилию, убийству евреев и насмешкам над Холокостом. Всего было обнаружено 111 материалов антисемитского содержания.

Курсор писал ранее, что Роберта Дауни-младшего заметили с еврейским символом на колье.