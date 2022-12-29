«С тяжелым сердцем»: Лапид сделал важное заявление в Кнессете

В своем выступлении в качестве уходящего премьер-министра Яир Лапид начал с того, что передает эстафету управления «с неспокойным сердцем».

Яир Лапид в своем последнем выступлении перед тем, как его заменит Биньямин Нетаниягу, сказал, что покидает свой пост с «тяжелым сердцем».

«С тяжелым сердцем мы передаем эстафету следующему правительству», — сказал Лапид с трибуны Кнессета.

«Мы передаем вам страну в отличном состоянии. С сильной экономикой, с улучшенными возможностями безопасности и мощным сдерживанием. Постарайтесь не испортить его, мы скоро вернемся», — добавил он.

Подводя итоги своего пребывания на посту премьер-министра и бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, Лапид сказал, что с момента своего создания в июне 2021 года уходящее правительство добилось многих достижений.

Они включают в себя предотвращение возвращения западных держав к ядерному соглашению с Ираном; подписание Иерусалимской декларации об антисемитизме с президентом США Джо Байденом; тайные операции против Ирана и Сирии; предотвращение открытия американского консульства в Восточном Иерусалиме для палестинцев; открытие посольств в ОАЭ, Марокко и Бахрейне; и «создание основы для полного включения Саудовской Аравии в соглашения Авраама».

По его словам, «полные секретные детали» прогресса в этом отношении будут переданы новому премьер-министру. «Если новое правительство продолжит идти по намеченному нами пути, — сказал он, — полная нормализация отношений с саудовцами может быть достигнута в ближайшее время».

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