Нетаниягу представляет пленуму Кнессета свою повестку дня

В Кнессете проходит присяга нового правительства во главе с Биньямином Нетаниягу.

Прежде чем представить свое правительство в Кнессет, новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил пленуму Кнессета свою повестку дня, намечая три большие задачи своей коалиции:

остановить ядерную программу Ирана,

развивать государственную инфраструктуру, с акцентом на подключение так называемой периферии к центру страны,

восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Нетаниягу приветствовал видных деятелей, в том числе нового спикера Кнессета Амира Охану и его партнера Алона Хаддада. Нетаниягу также говорит, что его правительство будет бороться с ростом стоимости жизни и улучшать образование.

Его вступительное слово прерывается продолжительным скандированием «Слабый! Слабый!» со скамеек оппозиции. Также произошла перебранка, в результате которой зала покинули несколько депутатов «Еш Атид» и другие.

Нетаниягу также обвинил оппозиционных законодателей в непризнании результатов всеобщих выборов 1 ноября.

«Депутаты Кнессета, мне не обязательно слышать ваши крики, чтобы знать, что у нас есть некоторые разногласия, но в некоторых вещах мы согласны», — сказал политик.

«Проигрыш на выборах — это не конец демократии — это суть демократии», — говорит Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.

Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.