Нетаниягу представляет пленуму Кнессета свою повестку дня

Прежде чем представить свое правительство в Кнессет, новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу представил пленуму Кнессета свою повестку дня, намечая три большие задачи своей коалиции:
- остановить ядерную программу Ирана,
- развивать государственную инфраструктуру, с акцентом на подключение так называемой периферии к центру страны,
- восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.
Нетаниягу приветствовал видных деятелей, в том числе нового спикера Кнессета Амира Охану и его партнера Алона Хаддада. Нетаниягу также говорит, что его правительство будет бороться с ростом стоимости жизни и улучшать образование.
Его вступительное слово прерывается продолжительным скандированием «Слабый! Слабый!» со скамеек оппозиции. Также произошла перебранка, в результате которой зала покинули несколько депутатов «Еш Атид» и другие.
Нетаниягу также обвинил оппозиционных законодателей в непризнании результатов всеобщих выборов 1 ноября.
«Депутаты Кнессета, мне не обязательно слышать ваши крики, чтобы знать, что у нас есть некоторые разногласия, но в некоторых вещах мы согласны», — сказал политик.
«Проигрыш на выборах — это не конец демократии — это суть демократии», — говорит Нетаниягу.
Ранее Курсор писал, что Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.
Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.
Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.
Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.
Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.
Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.