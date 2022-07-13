С воскресенья в Израиле существенно подорожает хлеб

В Израиле, вслед за ценами на топливо, электроэнергию, молоко и яйца, с воскресенья, 17 июля, поднимется цена на хлеб.

Об этом сообщила Министр экономики и промышленности Орна Барбибай, передает издание News.walla.

По ее словам, продукт может подорожать примерно на 20%. При этом его стоимость будет контролироваться государством.

Министр пообещала, что продолжит добиваться улучшения механизма ценообразования на контролируемые государством продукты так, чтобы принимались во внимание соображения благосостояния населения.

Отметим, что в начале июля две крупные израильские компании «Энджел» и «Берман», занимающиеся производством хлебобулочных изделий, подали в Верховный суд иск против министра экономики Орны Барбивай, отметив, что она вопреки рекомендации комиссии по ценам, отказывается от отмены ценового контроля.

Но она заявила, что хлеб является базовым продуктом, который должен быть по карману каждой семье, особенно тем, кто не может покупать себе хлебобулочные изделия, продающиеся по неконтролируемым ценам.

«Курсор» писал ранее, что цены на яйца в Израиле поднялись примерно на 6,5%. Так, цена упаковки 12 яиц на одного потребителя увеличится на 0,75 шекеля.

Также мы писали, что в августе тарифы на электроэнергию в Израиле вырастут на 9,6%, постановило Управление коммунального хозяйства.