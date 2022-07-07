Волна роста цен продолжается: на сколько в Израиле подорожают яйца

Волна роста цен в экономике дошла и до яичной отрасли: после двух с половиной лет, когда цены на яйца не менялись, завтра вступит в силу новое решение министерства сельского хозяйства и министерства финансов.

После роста цен на молоко, электроэнергию, воду и топливо данная тенденция коснулось и яичной отрасли.

Об этом сообщает 13 канал.

Цены на яйца не обновлялись в течение последних двух с половиной лет, но завтра, после рекомендации совместного комитета министерства сельского хозяйства и министерства финансов, яйца подорожают примерно на 6,5%. Так, цена упаковки 12 яиц на одного потребителя увеличится на 0,75 шекеля.

Комитет постановил, что необходимо увеличить примерно на 6,5% цены на яйца после роста мировых цен на зерно и роста цен на смеси, используемые для выращивания кур-несушек.

Всего в Израиле выпускается до 2.5 млрд яиц ежегодно. Минфин пытается выработать многолетнюю стратегию (до 2035 года), чтобы освободить производство яиц в Израиле от государственного вмешательства.

Кроме того, редакция Курсора писала, что шекель резко слабеет по отношению к доллару после повышения ставки. Банк Израиля повысил ставку в третий раз в этом году, но это не устранит разрыв процентных ставок с США, поскольку ожидается, что ФРС объявит о повышении ставки на 0,75% в этом месяце, третий месяц подряд.

Еще напомним, что в Израиле продолжают расти расходы по кредитным картам. На фоне роста цен на топливо расходы израильского населения по кредитным картам достигли рекордного уровня.