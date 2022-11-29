Саар заявил, что формирующаяся коалиция втягивает Израиль в опасное место

Чиновник обеспокоен и считает, что у израильтян «будет много проблем».

Министр юстиции Гидеон Саар 29 ноября посетил конференцию в Рейхмановском университете и негативно высказался о зарождающейся коалиции.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

По мнению Саара, формирующаяся коалиция втягивает Государство Израиль в «опасное место». Он намерен этому противодействовать, и полагает, необходимо пробудить общественность в этом контексте.

«Реальная опасность заключается в смене режима в Государстве Израиль. Израиль скатывается к государству, где есть только одна действующая власть ‒ правительство. Формирующаяся коалиция тоже хочет взять на себя выборы судей. В стране, где политический эшелон будет как тотально контролировать подбор судей, так и иметь возможность отменить любое судебное решение. Это не Государство Израиль, каким мы его знаем», ‒ заявил министр юстиции.

Саар рассказал, что занимался политической и общественной жизнью, учитывая национальную безопасность, права евреев в Израиле и конфликты «с соседями». Долгие годы чиновник не ощущал опасность для израильской демократии, но одним из факторов, побудивших его покинуть политическое движение, в котором он был всю жизнь, и начать новое политическое движение, ‒ демократический вопрос и принципы, которые раньше были фундаментальными.

«Я, безусловно, обеспокоен и уверен, что у нас будет много проблем», ‒ утверждает он.

По мнению министра, западная демократия не может функционировать, если будет отсутствовать конституционный судебный надзор за парламентским законодательством. Саар утверждает, что надзор невозможно удерживать, если 61 депутат может отменить судебное решение.

В силу этого реальный смысл заключается в том, чтобы ликвидировать конституционный судебный контроль законодательства Кнессета и активно блокировать возможности конституционного судебного контроля, что, по словам Саара, является реальным нарушением прав и свобод гражданина.

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