Нетаниягу и Смотрича вызвали в Кнессет — СМИ

Председателя Религиозного сионизма Бецалеля Смотрича и назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу вызвали в Кнессет, чтобы они провели переговоры.

Об этом сообщает Maariv.

Пока что об этой встрече ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что Нетаниягу готовится попросить президента Ицхака Герцога продлить данный ему мандат еще на две недели. Это может произойти по той причине, что оставшиеся 12 дней ‒ недостаточный срок для удовлетворения правительства, которое собирает председатель Ликуда.

Предполагается, что он получит одобрение от Герцога. Согласно закону, у него есть полномочия на продления мандата до 14 дней. О дополнительных причинах, которые могут вынудить Нетаниягу просить о продлении ‒ читайте в нашем материале.

Новость дополняется…