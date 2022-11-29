Нетаниягу попросит Герцога о продлении данного ему мандата еще на две недели — СМИ

Председатель Ликуда и назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу готовится попросить президента Ицхака Герцога продлить данный ему мандат еще на две недели.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Это может произойти в свете того, что оставшихся 12 дней ему будет недостаточно, чтобы удовлетворить правительство, которое он собирает. Предполагается, что Герцог одобрит продление срока полномочий назначенного премьер-министра.

По закону президент Герцог может продлить мандат до 14 дней. Тем не менее нынешняя ситуация по-прежнему дает Нетаниягу короткий промежуток времени, чтобы сообщить Герцогу, что ему удалось сформировать правительство, не требуя продления.

Еще одна причина, которая может заставить Нетаниягу просить о продлении, — это три дополнительных шага, которые он должен пройти еще до формирования правительства — замена спикера Кнессета, принятие закона, который позволит Дери исполнять обязанности министра, а также изменение полицейского приказа. В соответствии с последним депутат Кнессета Бен-Гвир, назначенный на должность министра национальной безопасности, будет нести ответственность за полицию, аналогично отношениям между министром обороны и начальником штаба.

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