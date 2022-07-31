Твит с угрозами Китая в адрес Нэнси Пелоси удалил его автор

Известный пост в Twitter с угрозами сбить самолет Спикера палаты представителей США удалил их автор, китайский активист и националист Ху Сицзинь.

Известный китайский комментатор Ху Сицзинь заявил в субботу, что удалил твит с предупреждением о военном возмездии, если американские истребители будут сопровождать спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань.

Это произошло после того, как Twitter заблокировал его аккаунт.

Пелоси, третий номер в президентской очереди США после Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, в субботу должна прибыть в Тайвань.

Председатель Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена в телефонном разговоре в четверг, что Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и «те, кто играет с огнем, погибнут от него».

Ху, националистически настроенный человек с широкой аудиторией в Твиттере, написал: «Наши истребители должны применить все обструктивные тактики. Если они все еще неэффективны, я думаю, что можно сбить самолет Пелоси».

Однако позже Ху сказал, что ему пришлось удалить твит, чтобы разблокировать свой аккаунт в Twitter , который был заблокирован, с формулировкой о «нарушении правил платформы».

Визиты американских официальных лиц на Тайвань являются источником напряженности между Пекином и Вашингтоном, который не имеет официальных дипломатических связей с Тайванем, но по закону обязан предоставлять острову средства для самообороны.

США имеют большое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в Южно-Китайском море, где сейчас находится американский авианосец «в рамках обычного патрулирования», как заявили представители ВМС США.

«Курсор» писал, что боевые истребители Тайваня подняты в небо: попытка предотвратить угрозу самолету с Нэнси Пелоси.

После поступила информация, что самолеты ВМС США зафиксированы в небе у Тайваня.