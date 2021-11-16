Салман Зарка и Йоэль Развозов посетят Москву, чтобы договориться о правилах въезда для российских туристов

В минтуризма решили отложить разрешение на въезд для российских туристов, привитых вакциной Спутник V до 1 декабря.
Об этом сообщают Детали.
Однако сотрудники МИД Израиля не успели обновить информацию на своем сайте и сотни российских туристов не смогли попасть на запланированные рейсы в Израиль.
Пока система допуска иностранных туристов в Израиль имеет определенные трудности даже в случаях, когда в страну въезжают вакцинированные сертифицированными препаратами туристы.
В последнюю неделю октября вся система специальных разрешений на въезд в страну родственникам израильтян первой степени родства, в том числе для мероприятий, связанных со свадьбами и похоронами, перестала работать.
Между тем, представители здравоохранения начали намекать, что по мере роста заболеваемости во многих странах мира Израиль может вскоре снова ввести запрет на поездки в некоторые страны.
Курсор уже сообщал, что минтуризма приветствует возвращение вакцинированных туристов в Израиль.
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