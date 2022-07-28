В Тель-Авиве открыли самую большую больницу скорой медицинской помощи

В медицинском центре «Ихилов», расположенном в Тель-Авиве, состоялось открытие самой крупной в мире больницы со специализацией в неотложной помощи.

Сегодня, 28 июля, медицинский центр «Ихилов» в Тель-Авиве торжественно открыл больницу скорой медицинской помощи имени Сильвана Адамса, которая стала одной из самых больших в мире.

Об этом сообщает издание News.walla.

Известно, что на церемонии открытия присутствовал президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Яир Лапид, а также здравоохранения Ницан Горовиц и мэр Тель-Авива Рон Хулдаи.

Площадь новой больницы составляет 8 тысяч квадратных метров, она станет одной из крупнейших в мире по количеству отделений неотложной помощи, а также в нее войдут отделение краткосрочной госпитализации, отделение неотложной психиатрической помощи и отделение неотложной помощи для жертв сексуального насилия.

Отмечается, что пациенты этой больницы могут получить инновационное технологическое лечение. Через специальное приложение граждане смогут в режиме реального времени получать данные о состоянии здоровья, статусе лечения и результаты своих анализов.

«Курсор» писал ранее, что Минздрав Израиля представил индекс качества больниц, определив, какие медицинские учреждения признаны лучшими, а какие — худшими.

Еще мы писали, что медцентр «Хиллел Яффе» заявил о кибератаке, из-за чего все несрочные операции в больнице были перенесены.