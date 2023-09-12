Самолет Эль-Аль, вылетевший в Лондон, экстренно возвращается в Израиль

Это произошло после 1,5-часового полета.

Самолет авиакомпании Эль-Аль ELY313, который в Лондон, возвращается на вынужденную посадку в Израиле.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Он провел 1,5 часа воздухе, но из-за технической неисправности вынужденно изменил курс. Самолет приземлится в Израиле примерно спустя час.

Ранее мы писали о начале продаж популярного лоукостера Ryanair 1,6 млн дополнительных билетов на зимние праздники, с 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Жители Израиля смогут отправиться из аэропорта "Бен-Гурион" рейсами авиакомпании Ryanair по разным маршрутам, в том числе в Австрию, Бельгию, Болгарию, Францию, Германию, Италию, Польшу.

По этим направлениям уже можно купить дешевый билет на осенний период. К примеру, в октябре по низкой стоимости можно отправиться в отпуск в Варшаву, Карлсруе/Баден-Баден, Афины, Мемминген, Вену и Вильнюс. В Ryanair планируют реализовать в зимний праздничный период примерно 8 тысяч дополнительных рейсов.

Также "Курсор" сообщал, что в компании «Исраэйр» после праздников планируют предложить клиентам покупку исключительно дешевых билетов на полеты в Эйлат – уже в октябре можно будет отправиться в этом направлении по цене 96 шекелей за билет.