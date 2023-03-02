Сара Нетаниягу об окружении парикмахерской: Все могло закончиться убийством

Супруга премьер-министра Сара Нетаниягу впервые отреагировала на события в Тель-Авив, где вчера левые протестующие окружили парикмахерскую, в которой она находилась.

«Я хотела бы от всего сердца поблагодарить вас за широкую поддержку и многочисленные сообщения ободрения, которые я получаю в социальных сетях, а также лично. Ужасное событие, произошедшее вчера, могло закончиться убийством. Пора остановить анархию. Пора лидерам оппозиции осудить насилие, анархию и подстрекательство. Я хотела бы поблагодарить силы безопасности, полицию, полицию, охрану ШАБАКа, министра национальной обороны Бен Габира и комиссара Коби Шабтая за их личную заботу», – написала она и дополнила пост фото.

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Лидеры протестов против судебных реформ уже прокомментировали это заявление. По их словам, минувшей ночью 11 человек были госпитализированы из-за насилия по указанию «террориста Бен-Гвира», а также 71 человек арестованы «без оснований, установленных судом».

«Все это через несколько дней после того, как Нетаниягу призвал бить протестующих. Премьер-министр, который подстрекает против своих собственных граждан, недостоин, и то, что его жена лжет израильской общественности, не скроет тот факт, что он пытается устроить государственный переворот», – сказано в заявлении.

Также «Курсор» сообщал, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу, представляющий партию Бен-Гвира, осудил осаду парикмахерской, в которой находилась Сара Нетаниягу.

«Я не представляю, что происходило с женщиной, которую овцы с промытыми мозгами часами держали закрытой только потому, что она жена премьер-министра. Сегодня мое сердце с Сарой Нетаниягу, которая несет это бремя для всех нас, — сказал он. — Я призываю израильскую полицию привлечь к ответственности виновных в этом позоре. Да — свободе демонстраций, нет — анархизму и преступности», – сказал он.

Помимо этого ОАЭ отложили визит Нетаниягу из-за боязни ухудшить отношения с Ираном.