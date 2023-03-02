«Овцы с промытыми мозгами»: министр отреагировал на осаду парикмахерской с Сарой Нетаниягу

11:45, Сегодня
Новости Израиля
сара и биньямин нетаниягу фото
Фото: Alex Kolomoisky/Flash90

«Да свободе демонстраций, нет анархизму и преступности», — сказал Элиягу.

Министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу, представляющий партию Бен-Гвира, осудил осаду парикмахерской, в которой находилась Сара Нетаниягу, левыми активистами вчера во время протестов в Тель-Авиве.

«Я не представляю, что происходило с женщиной, которую овцы с промытыми мозгами часами держали закрытой только потому, что она жена премьер-министра. Сегодня мое сердце с Сарой Нетаниягу, которая несет это бремя для всех нас, — сказал он. — Я призываю израильскую полицию привлечь к ответственности виновных в этом позоре. Да — свободе демонстраций, нет — анархизму и преступности».

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