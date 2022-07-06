Сара Нетаниягу пыталась «заставить меня отказаться от показаний» – свидетель по делу 1000

Сара Нетаниягу, жена бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, якобы пыталась заставить Хадас Кляйн, помощницу магната Арнона Милчана, отозвать свои показания перед полицией, заявила Кляйн, сообщает The Jerusalem Post.

Кляйн выступила в рамках слушаний по делу 1000 — «Дело о незаконных подарках» — против бывшего премьер-министра. Показания Кляйн знаменуют собой переход от дела 4000 («Дело Безека-Уоллы»), которое доминировало в судебном процессе с тех пор, как свидетели начали давать показания год назад.

Она свидетельствовала в Окружном суде Иерусалима о связи Нетаниягу с миллиардерами Милчаном и Джеймсом Пэкером. Кляйн сказала, что Пакер любил Нетаниягу, и сказала, что «он самый впечатляющий человек в мире». Она сказала, что он был впечатлен, когда Нетаниягу представил его тогдашнему директору Моссада Йосси Коэну.

Как и в деле 2000, обвинение основано на расплывчатом и трудно определяемом обвинении в нарушении доверия. Нетаниягу якобы получил сигары на 267 254 шекеля (75 800 долларов) и шампанское на 184 448 шекелей (52 300 долларов) от миллиардера Милчана в период с 2011 по 2016 год. Сара Нетаниягау якобы получила от него драгоценности на 10 900 шекелей (3100 долларов) за тот же период времени. Он и его семья также получили еще 229 174 шекеля (65 000 долларов) в виде шампанского и сигар от партнера Милчана, миллиардера Джеймса Пэкера, в период с 2014 по 2016 год.

Кляйн свидетельствовала о том, как сигары и шампанское от Милчана передавались Нетаниягу, часто через различных помощников премьер-министра. Она также рассказала о случае, когда он потребовал, чтобы Милчен или Пакер нашли работу для своего партнера. Когда Кляйн сказала, что это будет сложно, потому что у них меньше сотрудников в Израиле, Нетаниягу сказал, что ей следует попросить Пакера прилететь из Австралии, чтобы встретиться с ним, чтобы лично обсудить поиск работы там для сотрудника.

В другом случае Кляйн сказала, что Нетаниягу сказал ей, что Милчан должен успокоиться по поводу того, сколько времени ушло на получение ему спецвизы для проживания и путешествий в США. Согласно обвинительному заключению, Милчен и Кляйн неоднократно обращались к тогдашнему премьер-министру в декабре 2013 и в 2014 годах с просьбой помочь ему получить долгосрочное продление американской визы.

Нетаниягу тогда сказал, что пока Милчан богат и здоров, ему не следует так сильно волноваться. Она сказала, что поехала в Кесарию, чтобы доставить драгоценности непосредственно Саре по просьбе Нетаниягу от Мильхана.

Кляйн сказала, что она и водитель Милчана Йонатан доставят ему сигары и шампанское для нее.

Она описала многочисленные ссоры с ними обоими, когда они не получали желаемых подарков, и в какой-то момент она пригрозила бросить работу на Милчана, если он не заставит Сару прекратить отправлять ей тексты, которые она сочла домогательством.

Кляйн также свидетельствовала о Саре Нетаниягу, обвиняя ее в заговоре. Кляйн обвинил Сару в том, что она перешла все границы и была готова заставить ее отказаться от своих показаний «любой ценой».

Далее она добавила, что неназванные лица сказали ей, что Милчан уволит ее, как только закончится суд, и что он только ждал ее дачи показаний, чтобы избежать обвинений в запугивании свидетелей.

Ранее Курсор писал, что Хадас Кляйн дает показания по делу 1000 против экс-премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Дело 1000 касается обвинения в злоупотреблении доверием, предъявленного бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Курсор также сообщал, что приближается летний перерыв в суде над Биньямином Нетаниягу. Судебный процесс по делу о коррупции над Биньямином Нетаниягу, который начался перед прошлогодними выборами, продолжается в окружном суде Иерусалима. Летние каникулы в суде начнутся 23 июля, а возобновление судебного процесса намечено на 5 сентября, когда предвыборная кампания в Израиле должна быть в самом разгаре.