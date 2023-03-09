Саудовская Аравия и Израиль могут подписать соглашение о нормализации отношений — СМИ

Но для этого нужно устранить препятствие.

Журналисты сообщают о возможном соглашении между Саудовской Аравией и Израилем по нормализации отношений, однако, существуют определенные препятствия.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Саудовская Аравия просит США о гарантиях безопасности и помощи в развитии гражданской ядерной программы. В свою очередь, США делают усилия для установления дипломатических связей между Саудовской Аравией и Израилем.

Если будет достигнуто соглашение между этими странами, то это может полностью изменить геополитическую ситуацию в Ближнем Востоке. Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу придает большое значение нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, особенно на фоне возрастающей напряженности с Ираном в связи с его ядерной программой.

Накануне премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль находится на пороге «квантового скачка» в отношениях с арабским миром, несмотря на сохраняющуюся напряженность между Иерусалимом и Рамаллой. По его словам, итогом такого прорыва может стать формализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Чиновник надеется, что после этого «квантового скачка» в отношениях будет создана непрерывная транспортная сеть, идущая с севера на юг, от северного Израиля до Саудовской Аравии.

Также «Курсор» писал о том, что израильтянам могут разрешить въезд на саудовские острова. Речь идет об островах Тиран и Синафир, которые государство приобрело у Египта в 2016 году. Саудовцы намерены возвести сухопутный мост, который соединит Аравийский полуостров и Египет.