Саудовская Аравия не спешит нормализовать отношения с Израилем - СМИ

Известно, чем вызвано такое положение дел и чего ждать от этой ситуации дальше.

Выяснилось, что Саудовская Аравия не спешит нормализовать отношения с Израилем при американском посредничестве. Соответствующая статься на эту тему была размещена сегодня, 30 сентября, во влиятельной саудовской газете «Эр-Рияд». Отмечается, что есть нескольких серьезных проблем на пути к примирению между еврейским государством и Саудовской Аравией, на решение которых понадобится время и возможно больше, чем ожидается.

Об этом пишут "Детали".

Стоит отметить, что среди упомянутых проблем значится и создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В Иерусалиме полагают, что статья стала ответом на заявление представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби о том, что уже существует «база» для соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией и можно приступать к переговорам.

Несмотря на это заявление в Вашингтоне стараются не раскрывать детали будущей сделки, но намекают, что каждому придется идти на компромисс по некоторым вопросам. Если все получится, по мнению Кирби, то соглашение между Саудовской Аравией и Израилем пойдет на пользу интересам национальной безопасности США и других его участников.

Ранее "Курсор" писал о том, что саудовцы выдвинули неожиданное требование к США за нормализацию отношений с Израилем. Оказалось, что ключевым вопросом на переговорах для Эр-Рияда является не палестинская проблема.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда тогда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.