Саудовская Аравия отказывается от Арабской мирной инициативы - СМИ

Саудовская Аравия незаметно отказывается от Арабской мирной инициативы, которую она спонсировала более 20 лет назад, и готовится к возможности нормализации отношений с Израилем без предварительного создания палестинского государства.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на трех чиновников, знакомых с этим вопросом.
Публично саудовские официальные лица продолжают подчеркивать свою поддержку инициативы 2002 года, которая предлагает Израилю нормализовать отношения со всем арабским миром, как только он достигнет решения конфликта с палестинцами на основе двух государств.
Эти рамки были вновь рекламированы в выступлении министра иностранных дел Фейсала бен Фархана на Генеральной Ассамблее ООН в субботу, а также в выступлении посла королевства в Палестине во время его первого визита в Рамаллу во вторник.
Но пока Эр-Рияд участвует в переговорах с администрацией президента США Джо Байдена о нормализации отношений с Израилем, официальные лица говорят, что такие публичные заявления превратились в пустые слова.
Напомним, на днях президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что "спонсируемые США" усилия по нормализации отношений Израиля с арабскими государствами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, не увенчаются успехом. По его словам, люди в арабских странах Персидского залива испытывают "сильную ненависть" к действиям Израиля, и эта "нормализация" была достигнута только под давлением США.
«Идея американцев заключалась в том, что они каким-то образом создают безопасность для сионистского режима, тогда как нормализация отношений некоторых стран с Израилем не обеспечивает безопасности для сионистского режима», - сказал иранский лидер.
Как сообщал Курсор, социологи выяснили, как повлияет соглашение с Саудовской Аравией на рейтинг Нетаниягу. Большинство израильтян (55%) считают, что соглашение Иерусалима с Саудовской Аравией не повлияет на протесты против судебной реформы.
Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.