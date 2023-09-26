Саудовская Аравия отказывается от Арабской мирной инициативы - СМИ

В Королевстве публично продолжают подчеркивать свою поддержку инициативы 2002 года, которая предлагает Израилю нормализовать отношения со всем араб...

Саудовская Аравия незаметно отказывается от Арабской мирной инициативы, которую она спонсировала более 20 лет назад, и готовится к возможности нормализации отношений с Израилем без предварительного создания палестинского государства.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на трех чиновников, знакомых с этим вопросом.

Публично саудовские официальные лица продолжают подчеркивать свою поддержку инициативы 2002 года, которая предлагает Израилю нормализовать отношения со всем арабским миром, как только он достигнет решения конфликта с палестинцами на основе двух государств.

Эти рамки были вновь рекламированы в выступлении министра иностранных дел Фейсала бен Фархана на Генеральной Ассамблее ООН в субботу, а также в выступлении посла королевства в Палестине во время его первого визита в Рамаллу во вторник.

Но пока Эр-Рияд участвует в переговорах с администрацией президента США Джо Байдена о нормализации отношений с Израилем, официальные лица говорят, что такие публичные заявления превратились в пустые слова.

Напомним, на днях президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что "спонсируемые США" усилия по нормализации отношений Израиля с арабскими государствами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, не увенчаются успехом. По его словам, люди в арабских странах Персидского залива испытывают "сильную ненависть" к действиям Израиля, и эта "нормализация" была достигнута только под давлением США.

«Идея американцев заключалась в том, что они каким-то образом создают безопасность для сионистского режима, тогда как нормализация отношений некоторых стран с Израилем не обеспечивает безопасности для сионистского режима», - сказал иранский лидер.

Как сообщал Курсор, социологи выяснили, как повлияет соглашение с Саудовской Аравией на рейтинг Нетаниягу. Большинство израильтян (55%) считают, что соглашение Иерусалима с Саудовской Аравией не повлияет на протесты против судебной реформы.

Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.