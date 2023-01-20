Международные отношения Израиля и Саудовской Аравии: какая связь с палестинским вопросом

«Урегулирование конфликта с Палестинской автономией будет в интересах Израиля и всего региона», — заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Улучшение сотрудничества с Саудовской Аравией возможно, но при условии, что Израиль пойдет на уступки по палестинскому вопросу.

Об этом сообщает Israelinfo.

Этот вопрос обсуждался вчера на переговорах Джейка Салливана и Биньямина Нетаниягу, однако Саудовская Аравия видит явное препятствие развитию межгосударственных отношений.

Израилю для этого придется пойти на уступки в палестинском вопросе для нормализации отношений с Саудовской Аравией. «Если Нетаниягу протянет руку и покажет, что хочет мира с палестинцами, Саудовская Аравия даст десять рук».

Саудовский принц Бин Салман не пойдет против общественного мнения в своей стране и других исламских странах в противном случае.

В среду министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд призвал Израиль серьезно заняться урегулированием палестинского конфликта.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе он сказал, что правительство Израиля посылает «некоторые сигналы, которые, возможно, не способствуют этому», но сообщил, что урегулирование конфликта будет в интересах Израиля и всего региона.

Ранее Курсор писал, что Боррель жестко раскритиковал лаврова из-за спекуляций на теме Холокоста.

Напомним, Махмуд Аббас призвал США открыть американское консульство в Восточном Иерусалиме.