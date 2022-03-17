Сборная Израиля обыграла Литву в отборочном матче Чемпионата мира по гандболу

Сборная Израиля по гандболу вчера вечером сыграла отличный матч в отборочном туре чемпионата мира против Литвы, начав с неутешительного счета 6:1 в к победному результату 24:28.

В воскресенье команда Олега Бутенко и Ассафа Леви примет Литву в матче-реванше второго тура, а если выиграет по сумме двух игр, то в решающем туре поборется с Венгрией за путевку на ЧМ.

Тренер сборной Олег Бутенко сказал после матча: «Конечный результат – это то, к чему мы стремились, мы хотели хорошо сыграть на высокой скорости и заставить их много работать. Далее м</span><span>ы должны дать отпор, сохранить результат и попытаться снова заставить их играть в нашем собственном темпе».

Напомним, что этот матч мог вовсе не состояться, так как команда сборной Литвы отдала свои билеты на рейс из Вильнюса в Тель-Авив беженцам из Украины, которые все еще прибывают в Израиль. Остальные рейсы в страну были заполнены, однако литовцы дали понять в заявлении Израильской ассоциации гандбола, что пытаются решить вопрос как можно скорее, в том числе посредством вмешательства министра спорта Литвы.