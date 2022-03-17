Стадион Тедди в Иерусалиме подвергнется капитальному ремонту

Мэр Иерусалима сказал: «Мы будем продолжать работать для продвижения Иерусалима, нашего любимого города, чтобы поставить его на первое место и в один ряд с крупными столицами мира».

Мэр Иерусалима Моше Леон и совет директоров муниципальной компании «Ариэль», которую он возглавляет, утвердили план работы на 2022 год с бюджетом в размере 200 млн шекелей.

Компания «Ариэль» работает над развитием города Иерусалима в различных областях, а также управляет основными спортивными и культурными объектами столицы, включая стадион Тедди.

Стоит подчеркнуть, что утвержденный бюджет в размере 200 миллионов шекелей пойдет также на организацию десятков шоу, фестивалей, международных постановок, культурных мероприятий по всему городу и многое другое.

Согласно рабочему плану, в текущем году муниципалитет Иерусалима и Министерство культуры и спорта будут способствовать масштабной реконструкции стадиона Тедди через «Ариэль», который будет приспособлен для проведения международных матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных сборных.

Следует отметить, что в этом году на стадионе ожидается проведение церемонии открытия 21-й Маккабиады, которая состоится 14 июля, с участием около 10 000 спортсменов из Израиля и всего мира.

В рамках ремонтных работ на Тедди будет значительно модернизирован игровой этаж, в том числе раздевалки и тоннель для игроков, будет установлена ​​первая в своем роде в Израиле система светодиодного освещения, которая будет направлена на газон.

Также впервые под северной трибуной будет построен новый корпус, который будет обслуживать остров стадиона до и после игр.

Моше Леон, мэр Иерусалима и председатель совета директоров «Ариэль»: «Недавно утвержденный план работы обозначает цель, к которой движется город Иерусалим — стать столицей культуры и спорта Государства Израиль. В Иерусалиме проходили, проходят и будут проходить лучшие мероприятия, шоу и спортивные соревнования международного уровня, как и подобает развитой, процветающей и яркой столице. Мы будем продолжать работать для продвижения Иерусалима, нашего любимого города, чтобы поставить его на первое место и в один ряд с крупными столицами мира».

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