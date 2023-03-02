Не нравилось «жужжание» у соседки: в Лоде мужчина совершил жестокое убийство

Прокуратура Центрального района предъявила обвинение Яакову Хаймовичу (42 года) из Лода после того, как он убил свою соседку Лидар Свису, утверждая, что из ее квартиры постоянно доносился шум.

В обвинительном акте, представленном адвокатом Керен Инбар-Фейбштейн, говорится, что в начале февраля Хаймович убил Лидар Свису, свою соседку, утверждая, что шум, который она издавала, мешал ему спать.

Лидар с мужем жили на шестом этаже дома, а Хаймович жил на пятом в квартире прямо под ними. В течение двух лет Хаймович жаловался Лидар и ее мужу на шум, исходящий из их квартиры.

За несколько дней до убийства Хаймович постучала в дверь Лидар и пожаловался на гудение из ее квартиры. Она объяснила, что никакого жужжания не было, и попыталась закрыть дверь, но Хаймович пытался протиснуться внутрь. Лидар вызвала полицию, которая поговорила с Хаймовичем и объяснила, что никакого жужжания в ее квартире нет и что он должен перестать беспокоить своих соседей. В этот момент Хаймович решил убить Лидар.

8 февраля рано утром Хаймович услышал, что Лидар вышла из своей квартиры и вызвала лифт. Он взял нож, вышел из своей квартиры и вызвал лифт, чтобы он остановился на его этаже по пути вниз. Когда лифт остановился на пятом этаже, подозреваемый открыл дверь, обругал Лидар и ударил ее ножом в грудь. Далее Хаймович потянул ее к лестнице, она пыталась сопротивляться. В какой-то момент Лидар упала, затем Хаймович четыре раза ударил ее ножом в спину и остановился, когда понял, что ему удалось ее убить. После убийства он вернулся в свою квартиру, вымыл руки и вышел из здания.

В ходатайстве о продлении содержания под стражей до окончания процесса прокурор Инбар-Фейбштейн написала: «Подсудимый совершил убийство с особой жестокостью, небрежно и предварительно спланировав его».

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