ЦАХАЛ задержал террористов, которые убили израильтянина в Иерихоне

Израильские силы безопасности арестовали двух подозреваемых, связанных с терактом в Иерихоне, который привел к гибели Илана Ганелеса в понедельник.

Об этом пишет «Детали«.

Арест произошел в среду днем, причем один из подозреваемых был ранен при попытке побега, однако информации о его состоянии пока нет.

Израильские силы безопасности арестовали двух подозреваемых, связанных с терактом в Иерихоне, который привел к гибели Илана Ганелеса в понедельник. Арест произошел в среду днем, причем один из подозреваемых был ранен при попытке побега, однако информации о его состоянии пока нет.

Операция по задержанию подозреваемых была проведена ЦАХАЛом в сотрудничестве с ШАБАКом и пограничной полицией. В заявлении было отмечено, что благодаря разведданным ШАБАКа была обнаружена террористическая ячейка и найдено разнообразное оружие.

Напомним, гражданин Израиля и США Илан Ганелес был убит неподалеку от перекрестка Бейт Ха-Арава на шоссе 90 в Иорданской долине. Он был в Израиле, чтобы присутствовать на свадьбе и был известен как волонтер еврейской общины, который служил в ЦАХАЛе с 2016 по 2018 годы, а также как программист и бизнес-аналитик, работавший в израильской компании INNONATION. По сообщениям палестинских СМИ, в лагере произошла перестрелка между ЦАХАЛом и палестинскими силами, в результате которой несколько палестинцев были ранены.

«Курсор» сообщал о том, что ЦАХАЛ усилит присутствие военных в Хаваре после смертельного теракта. В нескольких местах Самарии начались массовые беспорядки спустя несколько часов после теракта, жертвами которого стали братья. Руководство Генштаба ЦАХАЛа дало указание на усиление присутствия военных в указанном районе, чтобы предотвратить теракты и навести порядок, а также активизировать поиски террориста.