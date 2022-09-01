Сделка с Ираном: тысячи бывших сотрудников службы безопасности обратились к Байдену

С отменой экономических санкций Тегеран сможет не только активизировать работу над своими ядерными и ракетными программами, но и продолжить планы региональной гегемонии.

Более 5000 бывших сотрудников службы безопасности подписали письмо президенту США Джо Байдену, призывая его не подписывать новое ядерное соглашение с Ираном.

«Основываясь на нашем коллективном опыте и оценке, мы считаем, что эта сделка имеет катастрофические последствия для американского, израильского и глобального мира и безопасности по целому ряду причин», — говорится в письме.

В письме Форума обороны и безопасности Израиля приняли участие старшие офицеры всех видов вооруженных сил Израиля, органов безопасности и правоохранительных органов, исследователи, ученые и другие.

«Сделка развяжет региональную гонку ядерных вооружений, в которой такие государства, как Египет, Саудовская Аравия и другие суннитские государства, будут вынуждены либо разработать, либо приобрести ядерное оружие, чтобы смягчить иранскую угрозу. Вероятнее всего, начнется межконфессиональная и религиозная война», — предупреждается в письме. Там также говорится, что сделка «доставит в Исламскую Республику Иран средства, которые, несомненно, будут использованы для экспорта террора и нестабильности по всему региону и за его пределы в беспрецедентном масштабе».

Израиль выступает против возврата к соглашению 2015 года, которое отменяет санкции Запада в отношении Тегерана в обмен на ограничения на программу Ирана по созданию ядерного оружия.