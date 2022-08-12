Ядерная сделка: окончательный текст есть, Иран готовится подписать соглашение

Европейский союз сообщил, что более не намерен менять текст ядерного соглашения и ждет от сторон окончательного решения в течение нескольких недель.

Иран заявил, что предложение Европейского союза о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года «может быть приемлемым.

Тегеран просит обеспечить гарантии по ключевым требованиям, однако представитель ЕС заявил, что предложен «окончательный» текст после четырех дней непрямых переговоров между США и иранскими официальными лицами в Вене.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что в текст, который обсуждался в течение 15 месяцев, больше не будут вносить никаких изменений. Он сказал, что ожидает окончательного решения от сторон в течение «нескольких недель».

Тегеран изучает это предложение. «Предложения ЕС могут быть приемлемыми, если они предоставят Ирану гарантии по вопросам гарантий и санкций», — сказал дипломат.

Иран просит гарантий, что ни один будущий президент США не откажется от сделки, если она будет возобновлена, как это сделал в 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп, восстановив жесткие санкции США в отношении Ирана.

«Курсор» писал, что Иран закажет еще три версии российского спутника.

Как ранее писал Курсор, Соединенные Штаты считают, что российские войска начали обучение в Иране использованию боевых беспилотников, произведенных Исламской Республикой.

Напомним, редакция сообщала подробности обыска в поместье Трампа: искали секретные файлы о ядерном оружии.