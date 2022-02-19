Из-за пожара в Ришон ле-Ционе пострадала 9-летняя девочка

В организации «До безопасности детей» заявили, что с 2016 года по настоящее время в результате пожара погибли 34 ребенка. Активисты призвали всех родителей установить в квартирах детекторы дыма.

19 февраля в квартире на улице Давида Вольфсона в Ришон ле-Ционе вспыхнул пожар. Парамедики МАДА, а также пожарно-спасательные бригады были вызваны на место происшествия.

Оказалось, что в квартире застряла девятилетняя девочка. Пожарникам пришлось ворваться в задымленное помещение, чтобы спасти ее.

К счастью, она была жива. Медики помогли ей на месте, а затем доставили «Шамир-Ассаф» в Арофе. Ее состояние охарактеризовали как «удовлетворительное».

после того, как около 12:00 поступило сообщение о том, что 9-летняя девочка в удовлетворительном состоянии эвакуирована в больницу Шамир-Ассаф Арофе.

Ранее редакция нашего портала писала, что в результате ДТП на 6 шоссе была ранена молодая женщина. На шестом шоссе неподалеку от Ницаней Оз произошла авария. В результате этого ДТП пострадала 20-летняя девушка. Он получила серьезные травмы. На место вызвали бригаду парамедиков МАДА. Приехавшие на место парадамеики оказали девушке необходимую помощь, однако ее пришлось доставить в больницу «Меир» в Кфар-Сабе.

Кроме того, мы сообщали, что возле Афулы в ДТП сильно пострадал молодой мотоциклист.

Еще напомним, что в Нигерии на трассе взорвался бензовоз, много жертв.

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