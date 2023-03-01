Сегодня в стране вновь пройдут массовые акции протеста против судебной реформы

В среду, 1 марта, организаторы акции протеста против правовой реформы проведут «Национальный день срыва», в рамках которого по всей стране запланированы масштабные акции протеста и перебои с движением транспорта.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

Отмечается, что в течение дня пройдут демонстрации, колонны и марши протеста. День начнется с утренних маршей родителей и детей и завершится демонстрациями в Тель-Авиве и перед резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Иерусалиме.

Организаторы протеста раскрыли лишь некоторые из запланированных на сегодня мероприятий и заявили, что «важно подчеркнуть, что это только те мероприятия, о которых можно объявить публично». По оценкам, организуются десятки других акций протеста с целью создания беспорядков по всей стране.

Полиция проинформировала водителей о том, что из-за ожидаемых блокпостов на дорогах в районе Тель-Авива могут возникнуть большие пробки. Кроме того, правоохранители заявили, что следует выполнять указания сотрудников полиции, дислоцированных на блокпостах, и использовать альтернативные маршруты.

Сбои ожидаются и в работе Израильских железных дорог.

Как сообщал Курсор, 25 февраля десятки тысяч израильтян вышли на демонстрации против судебной реформы. Так, в Хайфе на митинг в центр Хорев, по оценкам организаторов, пришли не менее 25 000 человек.

Тысячи демонстрантов митинговали в Иерусалиме у президентского дворца, в Раанане, Кфар-Сабе, Герцлии, Беэр-Шеве, Ашдоде и других городах.

В Тель-Авиве колонны демонстрантов прошли по Дизенгоф и другим центральным улицам к улице Каплан, где состоялся главный митинг.

Также мы писали о том, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.