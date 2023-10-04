Секс-скандал с солдатками ЦАХАЛа — раскрыты неожиданные подробности

Палестинец, замешанный в скандал с солдатками ЦАХАЛа, — это тот же самый человек, совершивший теракт в день свадьбы Ирит Рахамим 22 года назад.

Около 22 лет назад известная израильская продюсер и тв-звезда Ирит Рахамим отмечала девичник в ресторане «Сифуд Маркет» в Тель-Авиве за день до своей свадьбы с футболистом Лироном Басисом, но счастливое событие обернулось кошмаром, когда оно было жестоко прервано террористом.

Боевик "Бригад мучеников Аль-Аксы" обстрелял людей около ресторанов "Сифуд Маркет" и "Мифгаш Хастейк", среди которых были гости торжества, устроенного Ирит. Три человека тогда погибли, свыше 30 получили ранения.

Теперь же выяснилось, что террористом, устроившим нападение, является не кто иной, как Мазен аль-Кади, который был приговорен к пожизненному заключению и в эти дни попадает в заголовки газет из-за дела об интимных отношениях с солдатками ЦАХАЛа.

Ирит Рахамим поделилась своей фотографией из больницы, сделанной после теракта, и написала: «Будние дни я провожу в море, и новости о тюремном деле и доходящие до меня заголовки, свидетельствующие о романтических отношениях между женщинами-надзирательницами и террористом, мешают мне отдохнуть. Они расстраивают меня и возвращают на годы назад - к нападению, изменившему мою жизнь. В основном я думаю о семьях погибших и раненых в ту сложную ночь».

«Что они должны чувствовать, когда выясняется, что человек, участвовавший в нападении и приговоренный к пожизненному заключению, имеет интимные отношения не менее чем с пятью женщинами-солдатами? И что должны чувствовать при этом матери этих женщин-солдаток? Как такое может происходить?" - написала она и раскритиковала тюремную службу: "Как они не знали об этом? И почему они медлили с отделением молодых женщин-солдат от этой сложной должности?"

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«Тюрьма для заключенных режима безопасности – это не то место, где можно просить о гендерном равенстве. Это не так. Хотелось бы надеяться, что прокуратура отнесется к этому делу со всей серьезностью, чтобы такие серьезные и шокирующие случаи были устранены и больше не повторились», — заключила Ирит.

Курсор писал, что в ЦАХАЛе рассказали, почему женщин-военных до сих пор отправляли служить в тюрьмы.