Командующий тюремной службой и министр нацбезопасности приняли решение, что женщины-солдаты ЦАХАЛа «немедленно прекратят» службу охранниками в тюрь...

Представители службы безопасности в пятницу, 29 сентября, раскритиковали министерство национальной безопасности и пенитенциарную службу. Это произошло после того, как разразился скандал, в ходе которого выяснилось, что женщина-охранник имела интимные отношения с террористом.

Об этом сообщает портал Walla. Чиновники заявили, что впервые узнали об этом деле из средств массовой информации и что в прошлом они уже просили убрать женщин-охранников из подразделений охраны, но получили отказ: «Служба безопасности умоляла оставить женщин-охранников и говорила, что без этого они не могут существовать».

Источники также сообщили, что во времена бывшего министра обороны Бени Ганца по требованию Шаба комитет решил перенести окончание обязательной службы женщин-тюремных надзирателей на декабрь 2024 года. Глава Армии обороны Израиля Авив Кохави посетил тюрьмы, чтобы пересмотреть условия службы женщин-охранников. Силовики заявили, что "ЦАХАЛ умолял оставить женщин-охранников на обязательной службе еще на несколько лет тюремной службы, поскольку замены им нет и альтернативного плана по комплектованию личного состава и выполнению поставленных задач нет".

В конце концов, комитет решил одобрить перенос на декабрь 2024 года.

Напомним, пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.

Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.

«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.

Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.