Семья Друкмана просит общественность не навещать раввина в больнице

Семья раввина Хаима Друкмана 20 декабря предоставила обновленную информацию о состоянии 90-летнего раввина, который на прошлой неделе был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Семья поблагодарила «широкую общественность за многочисленные молитвы и расширение изучения Торы для выздоровления раввина, и в целом за все благословенные инициативы, которые мы наблюдаем, такие как массовая детская молитва за выздоровление раввина, которая состоится сегодня в 18:00 на YouTube и в ZOOM».

Также родственники обратились с благодарностью к персоналу больницы «Хадасса Эйн-Керем», руководству больницы и персоналу внутреннего отделения интенсивной терапии за их самоотверженность и заботу, а также за поддерживающее и заботливое отношение ко всей семье.

Что касается состояния здоровья раввина Дракмана, семья сказала, что «состояние здоровья раввина в последние дни было стабильным. Мы продолжаем желать, молиться, ожидать и верить, что в состоянии раввина произойдет значительное улучшение».

Семья попросила, чтобы общественность не посещала раввина Дракмана в больнице в свете его тяжелого состояния.

«Нам ясно, что общественность видит в раввине крупную общественную фигуру в Израиле, что раввин имеет очень личную связь со многими, многими людьми. В то же время у них нет другого выбора, кроме как обратиться с этой просьбой — и это делается исключительно для того, чтобы сохранить здоровье раввина и других пациентов в отделении и позволить им получить наилучшее лечение в наилучших условиях», – сказано в заявлении.

Родственники добавили, что продолжают просить общественность молиться за полное выздоровление 90-летнего раввина.

«Курсор» сообщал, что израильский дзюдоист завоевал золотую медаль на турнире Masters в Иерусалиме.