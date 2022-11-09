Стало известно, когда Герцог выдаст мандат на формирование правительства

Президент Ицхак Герцог в ближайшие дни проведет переговоры с лидерами партий, прошедшими в Кнессет 25-го созыва.

Об этом говорится в сообщении его канцелярии.

«Я планирую завершить консультационный процесс к пятнице и поручить депутату сформировать правительство в ближайшее воскресенье», — сказал Герцог.

Президент почти наверняка отдаст эту должность лидеру «Ликуда» Биньямину Нетаниягу, чей блок одержал убедительную победу на выборах.

«Наряду с живыми и необходимыми политическими дебатами. Мы ни при каких обстоятельствах не должны отказываться от нашей общности. Ответственность лежит на всех нас, но в политической сфере это прежде всего ответственность всех сторон парламента и его фракций», — отметил президент.

Герцог добавляет, что он верит в правительство национального единства, но не настаивает на его создании и оставит этот вопрос «на усмотрение политической системы».

СМИ сообщают, что сегодня, 9 ноября, в 15:45 к Герцогу прибудут представители «Ликуда», а примерно через час с четвертью пройдет встреча с представителями «Еш Атид». Представители партии Ганца встретятся с президентом в 18:15, а члены ШАС — в 19:30.

Раунд встреч продолжится в четверг, 10 ноября, когда в 10:00 в Герцог прибудут представители «Яадут а-Тора». Примерно через час президент встретится с представителями Религиозного сионизма, а позже также с членами «Исраэль Бейтену», «Оцма Иегудит», Хадаш-Таал и РААМ.

В третий и последний день консультаций — пятница, 11 ноября — президент также встретится с представителями профсоюзов и фракцией Ноам.

Ранее Курсор писал, что Ицхак Герцог заявил, что он все еще верю в единство, но не настаивает на этом. По словам президента, результаты выборов ясны, и мы все должны их уважать.

Президент Израиля Ицхак Герцог в среду начнет консультации со всеми парламентскими группами, избранными в Кнессет 25-го созыва, что позволит каждой группе рекомендовать кандидата по своему выбору на должность премьер-министра. После этого Герцог выберет кандидата с наибольшим количеством рекомендаций для формирования следующей коалиции.

Курсор также писал, что депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича. Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Курсор сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам». Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».

Помимо этого, стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.