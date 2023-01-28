Сердце разрывается: Герцог сделал заявление в связи с терактами в Иерусалиме

По словам президента, во время утренней молитвы не было ни одного человека, кто бы не прослезился.

Теракты в Иерусалиме «снова напоминают нам о простой и болезненной истине: какими бы ни были различия между нами, перед лицом наших врагов, которые хотят нам зла и восстают, чтобы убить нас, — мы должны сохранять наше единство».

Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, информирует Kikar.

«Мое сердце разрывается перед лицом ужасных нападений, которые произошли во время Шаббата в Иерусалиме. Мы потеряли семь невинных мирных жителей в результате кровавой террористической атаки. Да будет благословенна их память», — сказал Герцог.

По его словам, сегодня утром в синагоге, когда кантор читал молитву «Бог полон милости», среди молящихся не было ни одного человека, кто бы не прослезился.

«Мы укрепляем и доверяем силам безопасности, которые работают день и ночь против терроризма. Призываю всех быть бдительными и ответственными в эти дни. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и скорблю вместе с семьями погибших», — резюмировал президент.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Потом он заметил группу из 5 евреев и начал по ним стрелять. Террорист ранил отца и сына, после чего по нему был открыт ответный огонь. Семья 13-летнего утверждает, что их сын-подросток не является террористом.

«Он направлялся в дом своего друга в Сильване и не имеет никакого отношения к стрельбе. Он случайно оказался на месте теракта и был ранен на месте. Мой брат маленький мальчик, где он возьмет оружие? Сейчас он под следствием, мы уверены, что он не имеет к этому никакого отношения», ‒ сказал его брат в интервью арабским СМИ.

Однако со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.