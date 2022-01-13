Сеть отелей Isrotel инвестирует 1 млрд долларов в новое строительство

Туристический бизнес надеется на сильное восстановление весной, когда Израиль вновь откроет свои границы.

После двух лет низкой посещаемости из-за пандемии COVID-19 лидеры гостиничного сектора Израиля с оптимизмом смотрят на то, что в новом году ситуация поменяется на противоположную.

Согласно информации от Ассоциации оценщиков недвижимости Израиля, которая опубликовала свой отчет на этой неделе, основываясь на данных Центрального статистического бюро страны, в 2021 году строительство отелей достигло пятилетнего максимума.

Большая часть нового строительства ведется в Тель-Авиве. Отели в прибрежном городе, сильно зависящие от въездного туризма, больше всего пострадали от ограничений на поездки из-за коронавируса.

Несмотря на эти трудности, Нахум Кара, директор по продажам и маркетингу сети отелей Isrotel, считает, что в наступающем году количество туристов будет еще больше, чем в «допандемические» времена, особенно с учетом того, что Израиль снова открыл свои границы.

Сеть отелей Isrotel, которая в настоящее время владеет 20 заведениями по всей стране, инвестирует 1 миллиард долларов (3 миллиарда шекелей) в покупку или строительство 12 дополнительных отелей в Израиле в течение следующих пяти лет, в том числе восемь только в Тель-Авиве.

В 2022 году Isrotel планирует открыть три новых отеля: один рядом с озером Кинерет (Галилейское море) под названием Goma Hotel и два других в Тель-Авиве под названием Port Tower Hotel и Alberto Hotel.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что специалисты оценили потери израильского туризма от пандемии COVID-19.

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